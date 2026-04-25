10 Temmuz 2018–4 Mart 2022 arasında bakanlık yapan Pakdemirli’nin, kamu görevinden ayrıldıktan sonra faaliyet alanıyla ilgili özel sektörde görev alabilmesi için üç yıl beklemesi gerekiyordu.

KAP'A BİLDİRDİLER

BİM’in KAP’a yaptığı bildirime göre, şirket yönetim kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4 Mart 2026’da onayı doğrultusunda, 5 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pakdemirli ile Karl-Heinz Holland’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.

2024’teki haberlere göre, atama üç yıllık kanuni sürenin dolmasına dokuz ay kala yapılmıştı. BİM’in bu yeni bildirimi ise soru işaretlerine yol açtı.