AKP'li Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı özel görüşmenin ayrıntılarını canlı yayında kamuoyuyla paylaştı.

Görüşmede Bakan Gürlek, son dönemde kendisine yönelik eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve mal varlığına ilişkin iddialar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar’ın aktardığına göre Gürlek, Özel’in açıklamalarına neden yanıt vermediği sorusuna, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bana bir talimatı var. İşime odaklanmamı, polemiğe girmememi ve Özgür Özel’i fazla ciddiye almamamı söyledi” yanıtını verdi.

Gürlek’in ayrıca, “İstersem Özgür Özel’le çok sert bir mücadeleye girebilirim ancak şu anda siyasi bir görev yürütüyorum ve bu nedenle polemiklerden uzak duruyorum” dediği ifade edildi.

Tayyar, Gürlek’in Özgür Özel hakkında “evrakta sahtecilik” iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını söyledi.

Tayyar, Gürlek'in bu konu hakkındaki açıklamalarına da yer verdi.

Taşınmazlarının değerinin "abartıldığını" savunan Gürlek, "4 tapum var. Bu tapu sorgulamaya girenlerin ifadelerinde de '4 tapu var' ifadesi geçiyor. Dava konusu olduğunda mahkeme tapu kayıtlarını isteyebilir. O zaman her şey mahkeme aracılığıyla ortaya çıkar. Ben kendime güveniyorum. 4 tapunun güncel değeri toplam 40 milyon lirayı geçmez. Bunlar çok değerli konutlar değil; 2+1, 1+0, 1+1 gibi" ifadelerini kullandı.