İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğinin ardından partisinden ihraç edilen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'tan iktidara bir eleştiri daha geldi.

CHP'nin bugün yaptığı ve Özgür Özel'in yeniden genel başkan seçildiği 22'inci Olağanüstü Kurultayı üzerinden iktidarı eleştiren Kocabıyık, "Yaptığınız her hamle sizi zayıflatıyor, muhalefeti güçlendiriyor" mesajı verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Kocabıyık şunları yazdı:

"AK Partili arkadaşları bin kez ikaz ettim: Bırakın bu siyaset oyunlarını, bırakın yargıyı kullanmayı, bırakın şu mühendisliği… Yaptığınız her hamle sizi zayıflatıyor, muhalefeti güçlendiriyor. Bakın şu hale: 19 Mart’tan bu yana muhalefete kurduğunuz bütün kumpas modülleri elinizde patladı. İşte CHP bugün kongresini yaptı ve genel başkanını meşru koltuğuna oturttu, dosyayı kapattı. Şimdi size soru: Cumartesi günkü Özgür Özel mi daha güçlü pazar günkü Özgür Özel mi?"

Kocabıyık, bir sonraki paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

"Tek adam siyaseti muhalefeti güçlendirdi, birleştirdi, Özgür Özel gibi önüne konan siyasi barikatları yıkıp geçen bir liderin ortaya çıkmasına neden oldu.

Şimdi tek adam rejiminin oynayacağı tek bir oyun kaldı: CHP’ye kapatma davası açmak!

Bakalım bu çılgınlığı yapacaklar mı?"