İktidara yakın TGRT Haber’de yayımlanan Medya Kritik programında, 2026 yılına dair ekonomik beklentiler masaya yatırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in piyasalara para akışının rahatlayacağına yönelik mesajları değerlendirilirken, AKP eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar emekli ve asgari ücretliler için gerçek rahatlamanın başlayacağı tarihi açıkladı.

Tayyar, "Türkiye bu ekonomik zorluklarla güçlüklerle 5 yıldır mücadele ediyor. Dar ve sabit gelirlilerin bütçesinde ciddi ve ağır tahribata yol açtı. Yeni süreçte çok daha önemli reformlara ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum" dedi.

"2027 YILI BOLLUK VE BEREKET YILI OLACAK"

“Temmuz’da ikinci bir asgari ücret artışı ve seyyanen zam beklemiyorum” diyen Şamil Tayyar, asıl düzenlemeler için 2027’yi işaret etti.

Tayyar, emekli, memur ve asgari ücretliler için ciddi artışların 2027’de yapılacağını, seyyanen zammın da bu pakete dahil olacağını söyledi.

2027’yi “bolluk ve bereket yılı” olarak niteleyen Tayyar, bu yıl sıkı para politikasının etkilerinin süreceğini, gerçek rahatlamanın ise 2027’de hissedileceğini ifade etti.