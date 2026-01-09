Bölgedeki çatışmaların seyrine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, “Umarım akıllanmışlardır” ifadelerini kullandı.

AKP’li Tayyar ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara ile yaptığı telefon görüşmesine de değindi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

-Mazlum Abdi, ‘100 bin kişilik ordumuz var, Şam’da ordu bile yok, nereye entegre olacağız’ diyordu.

Bu gece nereye entegre olacağını öğrenmiş oldu.

YPG tasfiye olduğunda Salih Müslim’in de Tik-Tok fenomeni olarak kariyerine devam edeceği anlaşıldı!

Müslim, Halep’teki terör unsurları temizlenirken sözümona örgüte moral için ‘Şara öldü’ yalanını yaymaya çalıştı.

Oysa aynı saatlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile telefonda görüşüyordu.

Operasyon hakkında bilgi aldı.

Sosyal medyadan yalan dolanla kuru gürültü yapanlar, Halep’te sahanın gerçekleriyle yüzleştiler.

Umarım, akıllanmışlardır.