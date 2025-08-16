AKP’li Şamil Tayyar, son dönemde yaşanan CHP içindeki istifaların yalnızca bir başlangıç olduğunu ve partiden daha fazla ayrılığın yaşanacağına dair iddialarda bulundu.

Tayyar, şunları yazdı:

-Özgür Özel ve ekibi, birinci parti olduklarını ve ilk seçimde iktidara geleceklerini iddia ettikleri dönemde CHP’den ayrılıkları sadece korkuya bağlarsa, büyük hata yaparlar.

-Nitekim, öyle yapıyorlar. Oysa, Özel yönetiminde CHP, çok dağınık, kadrolar kavga halinde, hizipleşme had safhada, mutlu azınlık ise rant peşinde koşuyor.

-Kimi belediye başkanları, İstanbul’a bakarak endişeye kapılsa bile asıl problem, partide iç huzurun olmamasıdır.

-Özel ve ekibi, suçluyu başka yerde arayacağına, iktidara çatacağına önce içeriye bakmalıdır.

-Aksi halde istifalar bununla sınırlı kalmaz. Nitekim çok sayıda başkan ve milletvekili kopmak üzere, CHP yeni şoklara hazır olsun.