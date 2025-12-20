Şanlıurfa’nın önde gelen aşiretlerinden İzol aşireti, KDP Başkanı Mesud Barzani’nin ailesiyle dünür oldu. Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un yeğeni Avukat Kahraman Zülfikar İzol (26) ile Mesud Barzani’nin vekili amca çocuğu Abdülkerim Barzani’nin avukat kızı Nazdar Barzani (25), düzenlenen görkemli düğünle dünyaevine girdi. Şanlıurfa’da gerçekleştirilen düğüne, İzol Aşireti’nin liderlerinden Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol’un yanı sıra bölgedeki diğer aşiretlerin ileri gelenleri ve binlerce davetli katıldı. Düğünde sanatçı İzzet Yıldızhan ile sıra gecesi ekibi sahne aldı. Davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. KİLOLARCA TAKI TAKILDI Takı merasiminde geline kilolarca altın takıldı. Cumhuriyet altınları, altın kemer, gerdanlıklar, elmas yüzük ve altın taçla halaya kalkan gelin, takıların ağırlığı nedeniyle bir süre sonra oturmak zorunda kaldı. (Eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol) Gelin ve damadın nikahını Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak kıydı. Nikahın ardından Irak’tan gelen davetliler, özel kutular içinde getirdikleri altınları takmak için uzun süre kuyruk oluşturdu. Takı merasimi sırasında davetliler halaylar çekerek eğlendi.

