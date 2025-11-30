AKP'de kavga ve kriz bitmek bilmiyor. Eski AKP'li vekiller Şamil Tayyar ve Mehmet Metiner arasında süreç polemiği kavgaya dönüştü.

Şamil Tayyar, "Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor" sözlerini sarf etmişti.

Sürecin önündeki en büyük engelin DEM Parti olduğunu savunan Tayyar, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesimini de rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nin yayın organlarına her şeyi anlattı" ifadelerini kullanmıştı.

"SAÇMALAMIŞ"

Teröristbaşı Öcalan'ın İmralı görüşmesi esnasında “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” dediği iddiasının üzerine eski AKP'li Mehmet Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP'ye bu iddiayı sorduğunu ifade etti.

Metiner'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"MHP’DEN ŞAMİL TAYYAR’A SERT YANIT

Şamil Tayyar’ın İmralı’da kendisiyle görüşen Meclis heyetine Öcalan’ın “Süreç başarılı olmazsa MHP’de Bahçeli’ye karşı darbe olur!” iddiasını MHP’nin medya ve tanıtımdan sorumlu değerli genel başkan yardımcısı İsmail Özdemir’e sordum.

Bana verdiği cevap aynen şu oldu:

SAÇMALAMIŞ!"

ŞAMİL TAYYAR'DAN SERT YANIT

Metiner'in paylaşımının ardından Şamil Tayyar sosyal medya hesabından verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Metiner isimli kifayetsiz muhteris, son dönem PKK sözcüsü gibi ona buna saldırıyor, küçük aklıyla ayar vermeye çalışıyor.

Bana da defalarca saldırdı, bir dönem AK Parti’de vekillik yapması nedeniyle saldırılarına kör ve sağır kalmayı tercih ettim.

Bugünkü şark kurnazlığı karşısında artık yeter.

Bak müptezel!

AK Parti ilişkisini nasıl ranta dönüştürdüğünü, sahte kabadayılığının gerisinde ne tür çıkar ilişkisi olduğunu herkes biliyor.

Devletin âli menfaatleri senin anlayacağın, idrak edeceğin mevzular değil.

Bir gün o kirli hesaplarının hesabını vereceksin, bugünkü yılışıklıkların da seni kurtaramayacak."

"SÖYLEYENE BAKARIM ADAM MI DİYE?"

Mehmet Metiner bu paylaşımın ardından ise çok kısa bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: