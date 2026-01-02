Eski AKP Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanı olan Hatice Tuba İnan’ın evinde hayatını kaybettiği öğrenildi. BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ İnan’ın cenazesi, ölüm nedeninin netlik kazanması amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldığı belirtildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizde bir dönem Daire Başkanlığı görevini yürüten, kıymetli çalışma arkadaşımız Hatice Tuba İnan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Büyükşehir ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

