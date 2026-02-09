İBB Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı, Türkiye gündemini meşgul eden köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin sert bir söz düellosuna sahne oldu. CHP ve AKP grup başkanvekilleri arasında yaşanan "satış" tartışması, meclis salonunda tansiyonu yükseltti.

"FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜNÜ SATMAK NE DEMEK?"

Tartışmanın fitilini ateşleyen CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, hükümetin ekonomi politikalarını ve özelleştirme kararlarını sert bir dille eleştirdi. İnanlı, 50 yıl önce yapılmış stratejik yapıların özelleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İktidar bugün algı operasyonlarıyla halkı gündeme boğup kötü ekonomiyi örtmeye çalışıyor. Elli küsur yıl önce yapılmış köprüler özelleştiriliyor. Kimden neyi kaçırıyorsunuz? Bizi bunlarla uyutmaya çalışırken Boğaz Köprüsü’nü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü satmak ne demek?"

AKP'DEN ÖZELLEŞTİRME İTİRAFI

İnanlı’nın eleştirilerine yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, özelleştirme kararlarının arkasında durduklarını ifade etti. Gökkuş, ekonomik sisteme olan inançlarını vurgulayarak şu karşılığı verdi:

"Evet, köprüleri özelleştireceğiz. Bizim inandığımız ekonomik sistem neyse, vatanın ve milletin faydasına ne görüyorsak biz onu size rağmen uygulamaya devam edeceğiz."

Gökkuş’un "size rağmen" ifadesi üzerine yeniden söz alan CHP’li İnanlı, meclisteki konuşmasını bir uyarıyla tamamladı. İnanlı, "Bize rağmen yaparsınız ama halka rağmen yapamazsınız. Bunu da size hatırlatıyorum" diyerek, özelleştirme kararlarının toplumsal bir karşılığı olacağını savundu.

İBB Meclisi'ndeki bu tartışma, önümüzdeki günlerde köprü ve otoyolların işletme haklarının devredilmesine dair yürütülecek sürecin, siyasette en sıcak başlıklardan biri olmaya devam edeceğini gösterdi.