Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla Külliye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.

Etkinliğe katılan isimler kadar katılmayanlar da dikkat çekti. MHP’li hiçbir ismin resepsiyonda yer almaması, Kıbrıs seçimi sonrası Cumhur İttifakı’nda yaşandığı iddia edilen krizin derinleştiği yorumlarına neden oldu.

SELVİ'DEN AKP'YE BAHÇELİ UYARISI

Saray'ın sesi Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında AKP’ye dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Selvi, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “kaybedilmemesi gereken” bir figür olduğunu vurgulayarak, Bahçeli’nin iktidar açısından kritik bir rol oynadığını belirtti.

Bahçeli’nin iktidar açısından kritik bir konumda olduğuna dikkat çeken Selvi, şu ifadeleri kullandı:

-Bahçeli ile mahkemelik olan bir gazeteci olarak bunları yazıyorum. Benim için şahsımdan önce ülkem gelir. Bahçeli’nin tavrı önemli. AK Parti’nin ve Türkiye’nin Devlet Bahçeli’yi kaybetme lüksü yoktur.

-Siyasi istikrarın sürmesi açısından Cumhur İttifakı ortaklığı çok önemli.

-Cumhur İttifakı’nda zaman zaman bu tür gel-gitler yaşandı. Ama Erdoğan ve Bahçeli’nin güçlü liderliği sayesinde bunlar aşıldı. Aşılmalı da.

Selvi, İmralı Süreci'ne dikkat çekerek “Özellikle de ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde ikinci aşamaya geçileceği bir sırada siyasi zaafa neden olacak en ufak bir şeye izin verilmemeli” dedi.

Bahçeli’nin partisini ikinci planda tutarak devlete öncelik verdiğini de söyleyen Selvi, “Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde partisinin zarar görmesini göze alarak, ‘Önce devletim sonra partim’ düsturuyla hareket etti” ifadesini kullandı.

MHP’nin resepsiyona katılmamasını iki parti arasındaki gerilimi yumuşatmak için bir fırsat olarak gören AKP’li Şamil Tayyar, ise şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin sessiz külliye boykotu, cumhur ittifakı fay hattındaki birikmiş enerjiyi kademeli boşaltarak büyük bir yıkımı önlemek için fırsat olabilir.

Belki küçük bir molaya, biraz duraksayıp nefes almaya, yakın geçmişi muhasebeleştirip güven tazelemeye ihtiyaç var.

Zira, Devlet Bey’in de MHP yönetiminin de keyfini kaçıran Kıbrıs’tan çözüm sürecine, atamalardan İstanbul soruşturmalarına kadar olaylar dizisi hayli kabarık.

Devlet nizamına uymayan bir paralel yapının oluştuğunu ve siyasetin rotasını belirlediğini düşünüyorlar.

Naçizane, kişisel olarak katıldığım/katılmadığım tarafları var ama siyaset kurumunun kendi gündemine hükmedemediğini düşünenlerdenim.

Misal.

Türkiye her sabah bir operasyonla uyanırken, hükümet, yüzyılın konut projesi gibi önceliklerini pozitif gündemde tutamıyor.

Oysa, iktidar, oluşturulan gündemin rüzgârına kapılmak yerine, kendi oluşturduğu gündemin rüzgarıyla sağı solu sarsmalıydı.

Özetle.

Siyaset kurumu, iç ihtilafları giderip dizginleri eline almalıdır.