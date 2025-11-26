Sosyal medya hesabındaki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla 22 Haziran’dan bu yana tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı'nın tutukluluk hali devam edecek.

Karara muhalefet partilerinden tepki gelirken, AKP'li Şamil Tayyar'da karara isyan etti.

"HUZUR ORTAMINI GÜÇLENDİRMEYE İHTİYAÇ VAR"

"Terörsüz Türkiye projesi, sanırım sadece PKK terörünün sonlandırılması amacına matuf değildir. Terör üreten veya terörü besleyen bataklığın kurutulması, istismar alanlarının tasfiyesi de sürecin parçasıdır" ifadelerini kullanan Tayyar, "Bu bağlamda demokrasi açığının kapatılması, temel hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi, önemlidir. Velhasıl, topyekun bir iç tahkimata, birlikte yaşama sebeplerini çoğaltmaya, huzur ortamını güçlendirmeye ihtiyaç var" dedi.

"ALTAYLI GİBİ İSİMLERİN CEZAEVİNE ATILMASI BÜYÜK FOTOĞRAFA GÖLGE DÜŞÜRÜR"

Altaylı, "Bir taraftan İmralı’yla müzakere yapılırken, Hüseyin Kocabıyık, Fatih Altaylı, Furkan Bölükbaşı gibi bildik isimlerin tutuksuz yargılanmak yerine ‘kaçma’ şüphesiyle cezaevine atılmaları, yukarıda tarifini yaptığımız büyük fotoğrafa gölge düşürür" ifadelerini kullandığı paylaşımında, "Madem yeni bir başlangıç yapılıyor, hayatın her alanına dokunmak gerekir" dedi.