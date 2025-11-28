Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, dün komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımını neden sildiğini açıkladı.

"İMRALI ZİYARETİ PKK/ÖCALAN PROPAGANDASINA DÖNÜŞTÜ"

Tayyar, "Dün gece birkaç satır yazdık, kimi dostlar ‘sürece zarar verir, gizlilik önemli’ deyince sildik. Oysa çok özenle ve devletin hukukunu koruyarak kaleme alındığı halde. Gel gör ki DEM’li Gülistan Koçyiğit ziyareti uzun uzun anlatmış. Üstelik, önemli mevzuları filtreleyip sadece Öcalan ve PKK güzellemesi yaparak. Haliyle İmralı ziyareti, PKK/Öcalan propagandasına dönüştü." değerlendirmesini yaptı.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Kaldı ki İmralı notları, DEM üzerinden Murat Karayılan’dan Cemil Bayık’a, İlham Ahmed’den Mazlum Abdi’ye kadar onlarca teröriste çoktan ulaştı bile. O vakit bu notları saklı tutmanın kime ne yararı var.

Bence, uluslararası ilişkileri ilgilendiren kısmı ayrıştırılıp kalan bölümler kamuoyuyla paylaşılmalı. Süreç ne kadar şeffaf yönetilirse o ölçüde fayda sağlanır kanaatindeyim.