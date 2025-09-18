Görev süresinde yaptığı açıklamaları, harcamalarıyla muhalefetin sık sık eleştirdiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görev süresi uzatılmadı. Erbaş'ın yerine İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş atanırken AKP'li Şamil Tayyar'da eski başkanı eleştirdi.
Tayyar, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresini uzatmadı. İyi yaptı, imzasına sağlık." düşüncesini dile getirdi.
Tayyar şunları kaydetti:
Hiçbir başkan döneminde Diyanet böyle yıpranmamıştı.
Yerine atanan İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş’a yeni görevi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başarılar diliyorum.
İnşallah, koltuğuna güç katar, hayırlı işlere vesile olur, kurumun itibarını yüceltir, mazlumun mağdurun sesi olur.