Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne düzenlenen İHA saldırısını “terör eylemi” olarak nitelendirdi. Azerbaycan ordusuna misilleme talimatı verdiğini açıkladı.

Aliyev, “Bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi.” dedi. Azerbaycan’ın hiçbir zaman saldırgan politika izlemediğini vurgulayan Aliyev, “Nasıl ki Ermenistan işgaline son verdiysek, her türlü kötü güce karşı gücümüzü göstermeye hazırız. İran da bunu unutmasın.” ifadelerini kullandı.

Ali Hamaney’in vefatının ardından İran’ın Bakü Büyükelçiliğine giderek taziyede bulunduğunu hatırlatan Aliyev, buna rağmen yapılan saldırıyı “nankörlük” olarak değerlendirdi.

Aliyev, saldırıyı düzenleyenleri hedef alarak, “Bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacak"dedi.

Aliyev, kendisi dışında hiçbir devlet başkanının İran'ın hiçbir büyükelçiliğine gitmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu takdir etmemek, bunu küçümsemek, kendilerini alçak ve nankör gibi göstermek kimseye şeref getirmez. Bu şerefsizler, bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı 'Demir Yumruk' aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir."

Bu sabah İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı'nın Bakü'yü arayarak Lübnan'da mahsur kalan İranlı diplomatların tahliyesi için Azerbaycan'dan yardım istediğini belirten Aliyev, şunları kaydetti: "Derhal uçak gönderilmesi talimatı verdim. Ücretini ödemeye hazır olduklarını söylediler. Zor günde yardım etmezsek ne zaman yardım edeceğiz diye ücrete gerek olmadığını söyledim. Tüm bunların karşılığı Nahçıvan'a alçakça, namertçe darbe indirmek mi olacaktı. Bu leke onların çirkin ve iğrenç yüzünden hiçbir zaman silinmeyecektir. Bu nedenle diplomatik yollarla bütün gerekli tedbirler alınacaktır. Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Hizmeti ve diğer tüm özel birlikler bir numaralı seferberlik durumuna getirilmiştir ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdırlar."

İlham Aliyev’in İran’a yönelik sert çıkışı dikkat çekerken, AKP içinden eleştiriler geldi.

AKP’li Şamil Tayyar, Aliyev’in sözlerinin İsrail’in amaçlarına hizmet edebileceğini savunarak tepki gösterdi.

Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-25 Aralık 2025 günü.

Azerbaycan Havayolları’na ait bir yolcu uçağı Bakü’den Grozni’ye giderken Aktau’da Rus füzesiyle düşürüldü.

38 yolcu öldü.

Üstelik Putin de uçağı Rus hava savunmasının düşürdüğünü kabul etti.

Ne ‘şerefsiz’ dendi.

Ne ‘Kafanızı koparırız’ diye tehdit savruldu.

Şimdi İran ‘füzeyi biz atmadık’ dediği, henüz olay aydınlatılmadığı halde bu öfkenin sebebi ne?