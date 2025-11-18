Eski AKP'li vekil Metin Külünk, AKP içinden dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

TYT Türk’te Nuray Başaran’ın sunduğu Siyaset Masası programına konuk olan Külünk, Başaran’ın “AK Parti içinde Ekrem İmamoğlucular mı var” diye sorması üzerine şunları söyledi:

"SORUŞTURMADAN HABERİ OLUNCA PANİKLİYOR, KAÇANLAR VAR"

“Var tabii ki… Liderin liderlik yönetme biçimin saygı duyarım. Ama benim vazifem, liderin bu anlamdaki mücadelesinde onu yalnız bırakmamak. Nerede olursak olalım. Bunu görüyoruz biz, sokak görüyor. Bu ekibin soruşturmadan önce haberi oluyor. Haberi olunca panikliyorlar. Yurt dışına kaçanlar var…”