Kışın don olaylarının, yazın ise kuraklığın yüksek enflasyona sebep olarak sunulmasına tepki gösteren AKP'li Tayyar, bu yaklaşımın kamuoyunda soru işaretleri yarattığını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in uzun süredir görevde olduğunu hatırlatan AKP'li Şamil Tayyar, enflasyona ilişkin öne sürülen gerekçelerin kendisini de rahatsız ettiğini ifade etti.

Tayyar, yaptığı sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi tartışmalar ve meclisteki düellonun harareti içerisinde yeterli ilgiyi görmedi.

2026 yılı sonunda ortalama yüzde 16 olarak hedeflenen enflasyon oranı, revize edilerek yüzde 15-21 aralığına yükseltildi.

Son 3 yılda her şubat ayında revize edilen enflasyon hedeflerindeki sapma, düşündürücüdür.

Her yıl farklı gerekçeyle enflasyon artışını izah eden ekonomi yönetiminin bu kez yastık altındaki altın ve Ramazan ayına gönderme yapması, çok tuhaf.

Bu ülkede her yıl mübarek Ramazan yaşanır, sonsuza kadar da idrak edilecektir İnşallah.

Toplumun altın tasarrufu da yıllara sarih bildik bir usuldür.

Deprem gibi, don/kuraklık gibi olağanüstü değil öngörülebilir bir durumdur.

Mevcut ekonomi yönetiminin üçüncü yılındayız.

Bahane üretme evresini geride bıraktığımızı düşünüyorum.

Bu saatten sonra her bahane kabak tadı veriyor artık.