CHP’nin gündeme taşıdığı, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin bir tapu davasında mahkeme harçlarından muaf tutulmak amacıyla muhtarlıktan “fakirlik ilmühaberi” aldığı iddiasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Peş peşe çıkan haberlerin ardından, Altınsoy hakkında soruşturma başlatıldığı yönünde açıklamalar yapıldı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialara ilişkin tepkiler artarken, AKP’li Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar bir yalanlama gelmedi, o halde fikrimizi söyleyelim.

Madem çuvaldızı başkasına batırıyoruz, iğneyi de kendimizden esirgemeyelim.

Hangi sebeple olursa olsun, mevcut şartlarda bir milletvekili eşi, dava harcından kurtulmak için “fakirlik belgesi” alamaz, almamalıdır.

Bunun izahı yoktur.

Bu aşamada belge iptal edilmeli, dava harcı yatırılmalı, belgeyi düzenleyen muhtar hakkında işlem başlatılmalıdır.

AK Parti ise Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’la yüzleşmelidir.