CHP'nin İmralı kararı siyasette gündemden düşmüyor. Cumhur İttifakındaki İmralı çatlağı ise AKP içine de taşındı.

AKP'li Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Teröristbaşı Öcalan'ın yaşlandığı ve Kürtlerde bir karşılığı olmadığını iddia eden Birinci CHP'nin oy kaybedeceği yorumlarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Birinci şu ifadeleri kullandı:

"Sonsuza kadar yaşanıyor sanıyoruz.

Yahu Apo dediğin herif 76 yaşında...

Neyin çözüm ortağı olacak da neyin çözecek. Adam 3-5 sene sonra ruh...

Devlet 15-20 sene sonrasına projeksiyon tutar. Bu kadar sığ bir hareket olur mu?

Gittiniz Apo'nun yanına, yahu Apo'dan ne olur? Efendim CHP çözüm karşıtı gibi kalmışmış...

Yahu CHP bak tarihinin en doğru kararını verdi. Komisyonda varız diyor ama Apo'ya gitmeyiz diyor.

Efendim Kürt oylarını CHP kaybetti. Yahu bu Apo'nun oy üzerinde etkisi olsa... Konuşturmayın beni. 2019'u hatırlayın..."