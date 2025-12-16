Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncular ve şarkıcılara yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonu, aralık ayı itibarıyla medya dünyasının öne çıkan isimlerine yöneldi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından peş peşe yapılan gözaltı işlemleri ile çok sayıda ekran yüzü Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken, aralarında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu dört isim tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ERSOY'DAN DAHA AĞIR SUÇLAMALARIN OLDUĞU BİRİ VAR'



AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, dün ortaya çıkan test sonuçlarının ardından uyuşturucu operasyonunun nasıl devam edeceğine ilişkin kulis bilgilerini paylaştı.



Tayyar, şu ana kadar alınan ifadelerin ardından listede çok daha ağır iddiaların bulunduğu ünlü bir ismin yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'İŞTE O ZAMAN SİYASİ OPERASYON VAR DEMEKTİR'

"Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum. Detay vermeyeyim. Belki soruşturma devam ediyor olabilir. Esrar kullandığı, karmaşık iddialar, grup vs. adı geçiyor. Herhangi bir işlem yapılmadı. Bu siyasi baskıdan dolayı mı oldu, yoksa soruşturma devam ediyor mu diye yapılmadı bilmiyorum. Tanınan bilinen birisi. Bunu takip edeceğim. İleride bakacağım. Kanarya rumuzlu gizli tanığın ifadesinde her şey net anlatılıyor.

Eğer uyuşturucu ile mücadele söz konusu ise, bu suçlarla ilgili mücadele söz konusuysa en az Ersoy kadar hakkında ağır itham bulunan kişilerle ilgili işlem yapılması gerekiyor. Eğer yapılmazsa işte o zaman siyasi operasyon var demektir."