Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 2026 yılına girerken yayımladığı yeni yıl mesajı, siyasi tartışmaları da beraberinde getirdi. Öcalan’ın özellikle Suriye ve SDG-Şam mutabakatına ilişkin değerlendirmeleri, AKP cephesinden tepkiyle karşılandı.

AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Öcalan’ın mesajında yer alan ifadelerin kamuoyuna sunulan “yeni söylem”le örtüşmediğini öne sürdü. Tayyar, Öcalan’ın mesajında dile getirdiği “halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik siyasal model” vurgusunun özerklik ya da federasyon çağrışımı yaptığını savundu.

Tayyar, paylaşımında Öcalan’ın, PKK’nın feshi yönünde beklenti varken, aksine örgütün YPG çatısı altında varlığını sürdürmesine zemin hazırlayan bir yaklaşım ortaya koyduğunu iddia etti. Bu durumu “PKK’nın YPG bünyesinde reenkarne edilmesi” şeklinde nitelendiren Tayyar, sürecin Türkiye’nin aleyhine işlediğini ifade etti.

Bölgedeki aktörlere de değinen Tayyar, ABD, İsrail, İran ve Fransa’nın Suriye’deki gelişmelerde farklı hesaplar içinde olduğunu savunarak, bu tablonun Türkiye açısından riskler barındırdığını dile getirdi.

Açıklamasında, zaman kaybının Türkiye’nin çıkarlarına zarar verdiğini belirten Tayyar, yılın ilk ayında sürecin netleştirilmesi ve yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Öcalan’ın mesajı ve Tayyar’ın açıklamaları, kamuoyunda Suriye, YPG ve çözüm süreci tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.