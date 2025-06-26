AKP'li Şamil Tayyar, Motorlu taşıtların ÖTV matrahları ve oranları değiştirilmesine ilişkin olarak, "Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz." tepkisini gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeyle, fosil yakıtlı ve bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah ve oranları yeniden belirlendi. Yeni sistemde vergi oranları motor hacmi ve elektrik motor gücüne göre yüzde 80 ile 220 arasında değişecek.

Öte yandan düzenlemeye göre dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Tayyar düzenlemeye ilişkin olarak, "Motorlu taşıtların ÖTV matrahları ve oranları değiştiriliyor. Teklif, komisyondan geçti, yakında Genel Kurul’da oylanır, yürürlüğe girer. -Arazi taşıtlarına uygulanan ÖTV oranı %4’den %50’ye yükseltildi. -Motor silindir hacmine ve elektrik motor gücüne göre uygulanan ÖTV oranının alt sınırı %45’den %80’e çıkarıldı. Toplum derin yoksulluğa, ekonomik zorluklara, darboğazdaki piyasalara iyileştirici düzenleme beklerken, boğazını sıkmaya devam ediyoruz. Çok güzel, böyle devam edelim" ifadesini kullandı.