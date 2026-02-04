Turgutlu Belediye Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısında söz alan AKP'li meclis üyesi Nevim Baş, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü vesilesiyle bir konuşma yaptı. Baş, başörtülü kadınların geçmişte yaşadığı mağduriyetlere değinerek, bugün kürsüde başörtüsüyle konuşabilmesini sağladığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduğunu ifade etti.
"BAŞÖRTÜSÜ OLMAYAN KADINLARI TEBRİK EDİYORUM"
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Baş’ın konuşmasına "Kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de ansaydın mutlu olurdum" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine tekrar söz alan Nevim Baş, şu ifadeleri kullandı:
"BANA SEÇİLME HAKKINI CUMHURBAŞKANIMIZ VERMİŞTİR"
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiştir. Başörtüsü olmayan kadınlar için tebrik ediyorum, onların gününü kutluyorum. Fakat bana seçilme hakkını Cumhurbaşkanımız 31 Ekim 2013 tarihinde vermiştir."
BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ
Nevim Baş’ın bu sözlerine sert tepki gösteren Başkan Çetin Akın, şunları söyledi:
"Buralardan ekmek çıkmıyor artık, çok komiksiniz. Geçmişi, tarihi bilin de konuşun. Keşke emeklilerle, esnafın geçim sıkıntısıyla ya da uyuşturucu ve rüşvet batağıyla ilgili bir şeyler söyleseniz. Toplumun kanayan yaralarına bir parmak bassanız."