Pazar sabahı gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sevk edildiği hakimlikçe "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Epözdemir hakkında "FETÖ/PYD terör örgütüne yardım" suçlamasıyla ilgili yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebini ise reddetti.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, 11 Ağustos'taki sosyal medya paylaşımında Epözdemir soruşturmasıyla ilgili çeşitli iddialarda bulunmuştu.

'ŞİFRE KRİZİ' OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ciddi bir krize dönüşmek üzere olduğunu savunan Tayyar, Epözdemir'in ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemediğini ileri sürerek, "Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uçum başta olmak üzere ‘hatırlı’ çok sayıda isim devrede, Başsavcı Akın Gürlek’i kuşatma altına aldılar. Gürlek, İmamoğlu dosyasında bile görmediği yoğun baskı karşısında bunalmış vaziyette, şahsına yönelik iftira kampanyası başlatılmasından endişe duyuyor" diye yazdı. Mehmet Uçum da, Tayyar'ın kendisiyle ilgili iddialarını yalanlamıştı.

"MİT YARDIMIYLA ÇÖZÜLMESİ PLANLANIYOR"

AKP'li Tayyar, Epözdemir'in tutuklanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Avukat Rezan Epözdemir’in ‘rüşvet’ suçlamasıyla tutuklanması çok önemli" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Şifrelerini vermediği iki ayrı cep telefonunun MİT yardımıyla çözülmesi planlanıyor.

iPhone marka telefonların şifrelerini kırmak için ABD veya Çin’den teknolojik destek alınabilir.

Şifreler kırılırsa, yargıdaki kirli ilişkiler ağının çözülmesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

Soruşturma derinleşirse, ucu nereye varır, kestirmek zor. İmamoğlu soruşturması kadar önemli olduğunun altını çizmek isterim.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan‘ın soruşturma süreci üzerindeki baskıyı kırdığını ve ucu kime ulaşırsa ulaşsın kimsenin müdahale etmemesi konusunda tavır koyduğunu biliyoruz.

Bu sürecin çok yönlü sonuçları olacaktır, izleyip görelim."