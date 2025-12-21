Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Euroloegue'da Fenerbahçe Beko- Olimpia Milano maçını seyretmek ve transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere yurt dışında olduğu sırada Çanakkale Ayvacık'taki evinde arama yapıldı. Saran olaydan haberi olur olmaz özel uçakla Türkiye'ye döndü. Saran ifadesini ve Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra yurt dışı yasağı kararıyla serbest bırakıldı. AKP'li Tayyar da Sadettin Saran'ın bu konuda attığı adımları ve yaptığı açıklamaları övgü dolu sözlerle ele aldı. "HELAL OLSUN, ÖRNEK OLSUN" Tayyar sosyal medyada şunları kaydetti: "Sadettin Saran, hakkındaki ağır suç isnadına rağmen yurtdışında oyalanmaksızın yurda dönerek soluğu savcılıkta aldı. ‘Bana siyasi operasyon yapıyorlar’ ucuzculuğuna kaçmadı. Hamaset dolu ve gereksiz iri kelimelerle cümle kurmadı. Hesap vermekten kaçmadı, kimsenin arkasına saklanmadı. ‘Devlet çağırırsa hemen koşar giderim’ dedi. İfade verdi. Kan ve saç örneği verdi. Soruşturma nasıl sonuçlanır, hakkındaki iddialar doğru çıkar çıkmaz bilmem ama ilk sınavdan geçti. Helal olsun. Örnek olsun." Sadettin Saran, hakkındaki ağır suç isnadına rağmen yurtdışında oyalanmaksızın yurda dönerek soluğu savcılıkta aldı.



