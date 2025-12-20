Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran savcılık ifadesinin ardından Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdi. Akabinde tekrardan adliyeye getirilen Saran, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Saran'ın yaşadığı süreçle ilgili AKP cephesinden ilk açıklama eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi.
Şamil Tayyar resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sadettin Saran, hakkındaki ağır suç isnadına rağmen yurtdışında oyalanmaksızın yurda dönerek soluğu savcılıkta aldı.
‘Bana siyasi operasyon yapıyorlar’ ucuzculuğuna kaçmadı.
Hamaset dolu ve gereksiz iri kelimelerle cümle kurmadı.
Hesap vermekten kaçmadı, kimsenin arkasına saklanmadı.
‘Devlet çağırırsa hemen koşar giderim’ dedi.
İfade verdi. Kan ve saç örneği verdi.
Soruşturma nasıl sonuçlanır, hakkındaki iddialar doğru çıkar çıkmaz bilmem ama ilk sınavdan geçti.
Helal olsun. Örnek olsun."