AKP’den milletvekili aday adayı olan Ahmet Şanlı, 10 Kasım’da yaptığı paylaşım nedeniyle tepki topladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümünde saygı duruşunda bulunan vatandaşlara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan Şanlı, sosyal medyada tartışma yarattı.

10 Kasım sabahı saat 09.05’te Türkiye'de hayat bir kez daha dururken, Şanlı, sosyal medya hesabından bir sokak köpeği fotoğrafıyla birlikte saygı duruşundaki vatandaşların yer aldığı bir kareyi paylaşarak üzerine “İt akıllı” yazdı.

Bu paylaşım, kısa sürede büyük tepki topladı ve çok sayıda kullanıcı tarafından kınandı.

'İT BİLE ÜLKESİNİN KURUCUSUNA DAHA SAYGILI'

Sosyal medyada kullanıcılar, AKP'li Şanlı'nın paylaşımının altına "Sakın kaldırma bu tweeti en kısa sürede hakkında suç duyurusunda bulunacağım çünkü", "O it değil ki can dostu Allah'ın sessiz kulu seni katlar katlar kenara koyar nankör değildir", "İt kadar olamadınız", "Kesinlikle IQ seviyesi seninkinden yüksek", "İt bile bazılarından daha akıllı ve ülkesinin kurucusuna daha saygılı ekmek yediği ülkeye düşman değil. Bazıları it bile olamıyor" yorumları yaptı.

'KAMALİZM BUDUR'

Şanlı bir sonraki paylaşımında da yolda araçlarından inip Atatürk için saygı duruşunda bulunan vatandaşları hedef aldı.

Şanlı, "Kamalizm budur, başkasının özgürlüğünü kısıtlar. Neyse kamalist pilotların sadakatini görelim" ifadelerini kullandı.