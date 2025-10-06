AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, filonun Gazze’ye yönelik insani misyonunu övdü ancak bazı aktivistlerin davranışlarının kamuoyunda rahatsızlık yarattığını ifade etti.

“Küresel Sumud filosunun insani Gazze eylemi, hiç kuşkusuz her türlü övgüyü hak ediyor. Sevdikleriyle helalleşerek ölüme yolculuk yaptılar. Şükürler olsun can kaybı olmadı, geride İsrail’in barbarlığı kaldı. Türkiye de süreci yakından takip ederek aktivistleri sağ salim sevdiklerine kavuşturdu,” diyen Tayyar, hala İsrail’de alıkonulan bazı aktivistlerin olduğunu da hatırlattı.

"KAHKAHALAR YÜREK BURKTU"

Tayyar’ın esas eleştirisi ise dönüş anlarında basına yansıyan bazı görüntülereydi. Açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu süreçte az sayıda da olsa kimi aktivistlerin sevinçlerini abartarak, kıkırdamaları, kahkahaları, tur atlamış takım taraftarı gibi sevinç gösterileri, şakalaşmaları yürekleri burktu. Zira Gazze’de ölümler devam ediyor… 70 bin kişinin katledildiği, milyonların göç ettiği, çocukların açlıktan öldüğü ortamda tarifsiz acılar yaşayan Gazze halkının mücadelesine gölge düşürmemek gerekirdi.”

Tayyar, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Hiç kimse onlardan daha kahraman değil. Parçalanmış bedenleri, bir deri bir kemik halleriyle mücadelesini sürdüren kahramanlara birazcık saygı,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.