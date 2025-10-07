Gazze’ye insani yardım amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan bazı Türk aktivistlerin, İsrail’den Türkiye’ye dönüşleri sırasında verdikleri görüntüler tepkilere yol açıtı.

Eylemcilerin dönüşlerinde sergiledikleri sevinç ve neşeli tavırlara bir eleştiri de eski AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar’dan geldi.

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, X'te yaptığı açıklamada, “Küresel Sumud filosunun insani Gazze eylemi, hiç kuşkusuz her türlü övgüyü hak ediyor. Sevdikleriyle helalleşerek ölüme yolculuk yaptılar. Şükürler olsun can kaybı olmadı, geride İsrail’in barbarlığı kaldı. Türkiye de süreci yakından takip ederek aktivistleri sağ salim sevdiklerine kavuşturdu,” diyen Tayyar, hala İsrail’de alıkonulan bazı aktivistlerin olduğunu da hatırlattı.

‘KAHKAHALAR YÜREK BURKTU’

Tayyar’ın yolcuların dönüşü sırasında verdikleri görüntülere tepki gösterirken şunları kaydetti:

“Bu süreçte az sayıda da olsa kimi aktivistlerin sevinçlerini abartarak, kıkırdamaları, kahkahaları, tur atlamış takım taraftarı gibi sevinç gösterileri, şakalaşmaları yürekleri burktu. Zira Gazze’de ölümler devam ediyor… 70 bin kişinin katledildiği, milyonların göç ettiği, çocukların açlıktan öldüğü ortamda tarifsiz acılar yaşayan Gazze halkının mücadelesine gölge düşürmemek gerekirdi.”

‘BİRAZCIK SAYGI’

Tayyar, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Hiç kimse onlardan daha kahraman değil. Parçalanmış bedenleri, bir deri bir kemik halleriyle mücadelesini sürdüren kahramanlara birazcık saygı,” sözleriyle tepkisini dile getirdi.