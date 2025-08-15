AKP’li eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’den önemli bir belediye başkanının AKP’ye katılacağını öne sürdü...
CHP’de 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve üç dönemdir Aydın’ı yöneten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dün AKP’ye geçti...
İstifa açıklamasında CHP’yi suçlayan Çerçioğlu’na karşılık, CHP ise “Aziz İhsan Aktaş soruşturması” üzerinden şantaj yapıldığını ve bu nedenle “boyun eğdiğini” savundu...
Tartışma yaratan bu transferin ardından Sayan, sosyal medya hesabından yeni bir iddiada bulundu.
Sayan, şu ifadeleri kullandı:
-CHP’den önemli bir belediye başkanının AK PARTİMİZE katılması an meselesi...
-Sayın Cumhurbaşkanımızın onayını bekliyorlar..
-Kaynak sağlam… Bu gidişle CHP’nin işi zor..
-Özgür Özel CHP’yi İmamoğlu’na kurban etti..