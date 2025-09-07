Antalya’da Emniyet teşkilatını sarsan gelişmelerin ardından AKP’li Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamalarıyla görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında yürütülen soruşturmayı değerlendiren Tayyar, operasyonun yalnızca Arslan’la sınırlı kalmayacağını, pazartesi günü sürpriz bir görevden alma kararının daha gündeme gelebileceğini söyledi.

“Operasyon İlker Arslan’la Bitmeyecek”

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emniyet Müdürü İlker Arslan’la sınırlı kalmayacak. Antalya operasyonu daha da genişleyecek gibi görünüyor. Soruşturmanın selameti için isim vermiyorum ama pazartesi günü yeni bir görevden alma kararı duyabiliriz. Kamu gücünü çıkarları için kullananlarla ilgili bu iddiaların üzerine gidilmesini önemli bir kırılma olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir” ifadelerini kullandı.

İlker Arslan ve Eşi İçin Gözaltı Kararı

Görevden alınan İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında “rüşvete aracılık etme, dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı çıkarıldı. Karar, tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dosyası kapsamında ifadesi alınan E.T. ile bir iş insanının beyanları doğrultusunda verildi.

MASAK Raporu Talep Edildi

Soruşturma kapsamında, Arslan’ın eşinin iş insanı Fazlı Ateş’e ait şirkette çalışan olarak gösterildiği ve hesabına maaş adı altında yüksek miktarda para yatırıldığı iddia edildi. Bunun üzerine savcılık, İlker Arslan ve birinci derece yakınlarının tüm finansal hareketlerinin incelenmesi için MASAK raporu talep etti. Para transferlerinin de bu rapor doğrultusunda mercek altına alınacağı öğrenildi.

Firari İddiası

Gözaltı kararını öğrenen İlker Arslan’ın makam aracıyla Antalya’dan Ankara’ya hareket ettiği, telefonla ulaşıldığında ise “Geleceğim” dediği ancak sonrasında kendisine ulaşılamadığı öne sürüldü. Şu an firari durumda olduğu iddia edilen Arslan’ın idari durumuna ilişkin nihai karar ise Emniyet Genel Müdürlüğü müfettişlerinin hazırlayacağı raporun ardından belli olacak.