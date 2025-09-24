AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı’nın kuzeni ve AKP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Asım Nazırlı’nın oğlu Selim Nazırlı, Elazığ’da kamu kurumlarında hızla yükselen atamalarıyla dikkat çekiyor.

Nazırlı'nın, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ndeki düz memurluk görevinden AKP’li Yurtbaşı Belediyesi Başkan Yardımcılığı’na, ardından Elazığ Özel İdaresi'nde özel olarak kurulan 'İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne müdür olarak atanması, “torpil ve siyasi kayırma” iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Nazırlı ailesinin bu hızlı terfi süreci, yerel kamuoyunda liyakat tartışmalarını hararetlendirdi.

GÖREVDEN ALINDI, BAŞKAN YARDIMCISI OLDU, SONRA MÜDÜRLÜK VERİLDİ

Elazığ Belediyesi İtfaiye İşleri Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Selim Nazırlı, son yerel seçimlerin ardından görevinden alındı.

AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları arasında yaşanan anlaşmazlıkların ardından Selim Nazırlı’nın “düz memur” yapıldığı öğrenildi.

Selim Nazırlı(İşletme ve İştirakler Müdürü)

Selim Nazırlı kısa süre içinde AKP’li Yurtbaşı Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevine getirildi. Burada müdürlük kadrosunu alan Nazırlı, bir süre sonra Elazığ İl Özel İdaresi’nde kurulan yeni birim olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne müdür olarak atandı.

YENİ MÜDÜRLÜK, YENİ KADRO, TANIDIK ATAMA

Edinilen bilgilere göre, Elazığ İl Genel Meclisi’nde önce “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü” kurulması kararı alındı.

Ardından bu yeni müdürlük için kadro açıldı. Sürecin hemen ardından atanan isim ise yine Selim Nazırlı oldu. Aynı zamanda iktidara yakın BEM-BİR-SEN'in Elazığ İl Temsilcisi olan Nazırlı’nın, bu hızlı terfi zinciri “kişiye özel kadro” tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Mahmut Rıdvan Nazırlı(AKP Elazığ Milletvekili)