Spiker Ele Rümeysa Cebeci’nin tutuklanmasının ardından soruşturmanın genişleyebileceğine dikkat çeken AKP eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, her yeni ifadenin yeni isimleri gündeme getirebileceğini ve bunun gözaltı ile tutuklama kararlarına yol açabileceğini savundu.

'ŞİMDİ O İTİRAFÇI OLDU'

TGRT canlı yayınında konuşan Tayyar, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Genişler mi, genişlemez mi, nerede durur bunu bilmek mümkün değil ama perşembenin gelişi çarşambadan belli olur derler ya… Gidişata baktığımızda bu soruşturmaya yeni isimlerin eklenme ihtimali yüksek gibi görünüyor. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü her itiraf yeni isimleri gündeme getiriyor ve onlarla ilgili inceleme, soruşturma, gözaltı ve tutuklama kararları doğurabiliyor. Mesela Habertürk vesilesiyle ismini çok zikrettiğimiz, konuştuğumuz sunucu var: Rümeysa Cebeci. Şimdi o itirafçı oldu.”

'BEN OLDU DİYEYİM, SİZ OLMADI'

Tayyar’ın bu iddiasına programdaki Cem Küçük ve Fuat Uğur itiraz etti. Cebeci’nin itirafçı olmadığını söyleyen Küçük’e karşılık Tayyar, “Ben oldu diyeyim, siz olmadı deyin; kayda böyle girsin” dedi. Cem Küçük ise adli yetkililerle görüştüğünü belirterek, kendisine Cebeci’nin itirafçı olmadığının söylendiğini, yalnızca Saadettin Saran’la ilgili konuşmalarını kabul ettiğini aktardı. Tayyar da buna “Siz söylediklerime itibar edin” yanıtını verdi.

BAŞSAVCILIK: ELA'NIN ÖYLE BİR TALEBİ OLMADI

Öte yandan Tayyar’ın açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan da bir açıklama geldi. Başsavcılık, iddiayı yalanlayarak Ela Rümeysa Cebeci’nin şu ana kadar etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için herhangi bir talepte bulunmadığını bildirdi.