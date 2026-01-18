İzmir ile İzmit arasında bir harf fark var ama AKP’li Kocaeli Belediyesi’ne İzmit Körfez temizliği için 900 milyon, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ise İzmir Körfez temizliği için 18 milyon lira ayrıldı.



“İzmir’e reva görülen 18 milyon lira, Kocaeli İzmit Körfezi’ne ayrılan bütçenin yüzde 2’si kadar” diyen CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, “İzmir’in üvey evlat olduğu belgelendi” tepkisini gösterdi.

Ösen, “İktidar İzmit Körfezi’ne gösterdiği özeni İzmir’e göstermiyor. İzmit Körfezi’ne neden kaynak ayrıldı demiyorum, neden ayrımcılık yapılıp İzmir’e yeterince ayrılmıyor diye soruyorum. Devlet, 81 il arasında hizmet götürürken ayrım yapar mı? Ne yazık ki yapılıyor. İzmirli verdiği verginin karşılığını alamıyor” dedi.