AKP kulislerinde “açılım süreci”nin tıkanma noktasına geldiği yönündeki değerlendirmeler artıyor.

Bir süredir “temkinli iyimserlik”le izlenen sürecin, sahadaki gelişmeler ve kullanılan siyasi dil nedeniyle beklentileri karşılamadığı ifade ediliyor.

Terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması ve söylemlerde Abdullah Öcalan vurgusunun öne çıkması, parti kurmayları arasında ciddi rahatsızlık yaratıyor.

AKP kaynakları, sürecin başında verilen mesajlarla gelinen nokta arasında belirgin bir kopukluk olduğuna dikkat çekiyor.

Kulislerde, “süreç ilerliyor” algısının sahadaki gerçeklikle örtüşmediği, bunun hem parti tabanında hem de kamuoyunda soru işaretleri doğurduğu dile getiriliyor.

SİLAH BIRAKMA TEMEL ŞART

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP’li kurmaylar, sürecin ilerlemesi için vazgeçilmez şartın terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması olduğunu vurguluyor.

Ancak bu yönde somut ve güven verici bir adım atılmaması, süreci zora sokuyor. Örgütün sahadaki silahlı varlığını sürdürmesi, “Süreç gerçekten ilerliyor mu?” sorusunu gündeme getiriyor.

Parti içinde, “Sözle ilerleyen ama sahada karşılığı olmayan bir sürecin toplumsal meşruiyet üretmesi mümkün değil” görüşü öne çıkıyor.

Kurmaylar, güvenlik boyutu netleşmeyen bir sürecin siyasi olarak savunulmasının da giderek zorlaştığını belirtiyor.

AKP kaynakları, siyasi ve toplumsal meşruiyetin ancak silahların tamamen devre dışı kalmasıyla sağlanabileceği konusunda ortak görüşte.

Kulislerde, “Silah bırakma olmadan atılacak her adım pazarlık algısı yaratır” değerlendirmesi yapılıyor.

Öte yandan söylemlerde PKK elebaşısı Abdullah Öcalan vurgusunun artması da parti içinde rahatsızlık yaratıyor.

Kurmaylar, bu dilin parti tabanında huzursuzluğa yol açtığını, süreci ilerletmek yerine siyasi maliyeti artırdığını savunuyor.

Parti içinde, “Sürecin muhatabı terörün tamamen bitirilmesi olmalı, kişi merkezli dil süreci zayıflatıyor” görüşü dile getiriliyor.

Tüm bu başlıklar, AKP içinde sürecin fiilen tıkanma aşamasına geldiği yönündeki kanaati güçlendiriyor. Parti kaynakları, mevcut tablo değişmeden sürecin ilerlemesinin zor olduğunu vurgularken, kapsam, yöntem ve dilin yeniden değerlendirilebileceğine işaret ediyor.

Kulislerde, “Beklentiler düşüyor, soru işaretleri artıyor” yorumları öne çıkıyor.