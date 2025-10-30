TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 23 yılda geldiği noktayı eleştirerek, yoksulluk, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve yolsuzluk endekslerindeki Türkiye sıralamalarını paylaştı. Ağbaba, SGK Başkanı Raci Kaya’nın kurum mali dengesine ilişkin açıklamasını gündeme getirerek, “Emekliler uzun yaşadığı için batıyoruz” yorumunu eleştirdi.

"İLKOKUL MEZUNU ADAMSIN"

AKP Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, SGK Başkanı'nın sözlerinin çarpıtıldığını savununca Ağbaba, "Açıp tutanakları bakın, gerçi siz yoktunuz o gün uyuyordunuz o saatte" dedi. Kurt ise Ağbaba'ya yönelik, "Yanlış anlamışsın, sen ilkokul mezunu adamsın, ne anlarsın. Okuduğunu anlamıyorsun" ifadelerini kullandı.

"O CAHİL LAFINI SANA YEDİRİRİM"

Ağbaba ise, "Ne konuştuğunu bil, sana çok ağır cevap veririm. O 'cahil' lafını sana yediririm. Saygısızlık yapma, cahil sensin utanmaz, ahlaksız adam. Ahlaklı ol biraz. Haddini aşma" ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekillerini saygılı olmaları konusunda uyardı.