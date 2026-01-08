Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin Halep kentine 6 Aralık 2025'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybederken, 55 kişi de yaralandı.

Suriye ordusu, PKK/YPG'nin Halep'te kontrol ettiği Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine operasyonlar düzenlemeye başlarken, Suriye'de yaşanan gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) de tansiyonun yükselmesine neden oldu.



AKP'Lİ USTA'NIN SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI



AKP Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, TBMM'de Suriye konusu tartışılırken muhalefetin itirazlarına verdiği yanıtla tepki topladı.



Usta, Suriye'de Alevi yerleşim yerlerine yönelik saldırıları eleştiren CHP'li milletvekillerini hedef alarak "Suriye'de Müslümanlar ölürken sesiniz çıkmıyordu, Aleviler ölünce ortalığı ayağa kaldırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



CHP'Lİ GÜNAYDIN'DAN TEPKİ



Usta'nın 'Alevi yurttaşları Müslümanlığın dışında' gösteren açıklamalarının iradesi ile olup olmadığını sorgulayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Usta'ya "Eğer bu söz gerçek fikrinizse, 'Ben böyle düşünüyorum' deyin. Gerçek fikriniz değilse –ben öyle olmadığını umuyorum– 'Bu benim ağzımdan irademin dışında, kastımın dışında çıkmış bir laftır' diye düzeltin" uyarısında bulundu.