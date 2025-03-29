CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB ile ilgili yürütülen “yolsuzluk” soruşturması nedeniyle tutuklandı. Önce diplomasının iptal edilmesi, ardından gözaltına alınıp tutuklanması milyonların tepkisini çekti. İmamoğlu’na destek olmak amacıyla üniversiteler miting alanlarına akın etti, birçok ilde protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından AKP’lilerin mitinglere karşı tepkisiz kalmasına dikkat çekti. Metiner, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

'DERİN BİR SUSKUNLUĞA GÖMÜLDÜ'

“Gezi sürecinde hiç kimse çıkıp konuşmadı.

17/25 Aralık’ta hiç kimse çıkıp konuşmadı.

Uzunca bir süre hem de.

Ekranlara çıkıp konuşan birkaç kişinin dışında herkes derin bir suskunluğa gömüldü.

FETÖ ile mücadele sürecinde Reis kendisine alenen destek veren bir kaç kişinin dışında yalnızdı.

'REİS İÇERİDEN VURULDU'

Reis sadece yalnız bırakılmadı, içeriden de vuruldu.

Kendi içimizdeki muhalefet daha kıyıcıydı.

15 Temmuz’da onlar meydanlarda yoktu.

16 Temmuz’un mücahitleri olarak zuhur ettiler.

Ama onlar hep bir yolunu bulup itibarlı katlarda oldular.

Şimdi de birkaç kişinin dışında çıkıp konuşan, tepki veren yok.

Derin bir sessizlik çölündeyiz.

En itibarlı katlarda olanlardan çoklarının bir tek paylaşımı bile yok.

Tebrik ediyorum kendilerini.

Pek bir akıllılar, vesselam!”