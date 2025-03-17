Alman basınından BILD gazetesinin haberine göre, Werder Bremen formasıyla dikkatleri üzerine çeken Mesut Özil'in Diego’nun veda maçına davet edilmediğini yazdı.

"KULÜP DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞMÜYOR"

Kulüp yetkilileri, bu kararın Diego ile ortak bir şekilde alındığını açıkladı. Werder Bremen kulüp sözcüsü, Mesut Özil’in davet edilmemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Mesut'u davet listesine eklememeye Diego ile ortak karar verdik. Çünkü son dönemde onun izlediği yol, Werder Bremen’in değerleriyle örtüşmüyor" ifadelerini kullandı.

Tim Wiese’nin de davet edilmemesiyle ilgili konuşan kulüp yetkilileri, "Tim Wiese’yi Diego’nun veda maçına davet etmedik ve bunu Diego’ya da ilettik. Ayrıca Tim, bir süre önce Werder Bremen ile artık hiçbir ilgisinin olmadığını kamuoyuna duyurmuştu" dedi.

Diego’nun jübile maçında hangi eski yıldızların yer alacağı merak konusu olurken, organizasyona katılacak isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Werder Bremen taraftarları, kulübe yıllarca hizmet eden Diego’yu büyük bir coşkuyla uğurlamaya hazırlanıyor.