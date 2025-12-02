AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özil, partisinin Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının, AKP Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği, "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

Programda Özil, gençlerin sorularını cevapladı.

Almanya'da doğup büyüdüğünü anlatan Özil'e, son zamanlarda gurbetçi ailelere yönelik Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıların eleştirel paylaşımlarına ilişkin değerlendirmesi soruldu.

'HEDEFİM TÜRKİYE'DE YAŞAMAKTI'

Özil, "Bunu kişisel olarak da yaşadığım için çok iyi biliyorum. Almanya'da yaşadığında ne kadar başarılı olursan ol 'Türk'sün' diye bakıyorlar, Türkiye'ye geldiğinde de maalesef bizleri 'Almancı' olarak görüyorlar. Bu üzücü bir durum." diye konuştu.

Gurbetçileri çok iyi anladığını kaydeden Özil, "Benim 17-18 yaşından beri hedefim; bir gün inşallah futbolu bırakırsam Türkiye'de yaşamaktı. Allah da nasip etti." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Türklerin Türkiye'yi çok güzel temsil ettiğini belirten Özil, "Biz gurbetçiler seve seve Türkiye'ye geliyoruz. Önemli olan bağı koparmamak" dedi.

'ERDOĞAN ÖZGÜVEN KAZANDIRDI'

"Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklere bir özgüven kazandırdı diyebilir miyiz?" sorusu üzerine Özil, "Kesinlikle." yanıtını verdi.

'ALMANLAR BİZE ÇOK ÜSTTEN BAKIYOR'

Almanların Türklere çok üstten baktığını anlatan Özil şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Almanya, Hollanda, Belçika'da olsun Türk toplumuna şu cesareti uyandırdı; Türk kökenini uyandırdı, aslında güçlü bir devlet olduğumuzun hissiyatını verdi. Bizi bir ve beraber kılan o ruhu uyandıran o oldu, desteğini de hiç eksiltmedi. Almanya'da normalde ben camiler görmezdim. Şimdi Köln'e gittiğinizde kocaman bir cami var. Bu da sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde."