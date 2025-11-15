Gürcistan’da askeri uçağın düşmesi sonucu 20 Türk askerinin şehit olması Türkiye’yi yasa boğarken, yurt genelinde milli yas ilan edilmesi çağrıları yükselmeye devam ediyor. Ancak eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bu çağrıları hedef aldı.

AKP’den ihraç edilmesi gündeme gelmişken kendi isteğiyle parti üyeliğini sonlandıran Birinci, zaman zaman tepki çeken paylaşımlarıyla biliniyor. Birinci, bu kez şehitler üzerinden tartışma yaratacak bir çıkış yaptı.

"BRE İNANÇSIZ, İZANSIZ"

Şehitler için milli yas ilan edilmesini isteyen yurttaşlara ağır sözlerle yüklenen Birinci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehadet mertebesinin "yas" ile anılacak bir durum olmadığını cahile öğretir gibi öğretiyoruz.

Şehite üzülmek, ağlamak, bağrına basmak doğaldır. Efendimiz de şehit edilen dostları için gözyaşı dökmüştür. Ancak yas farklı iştir. Yas, içinde ye'si barındırır.

İslam akidesinde şehadet makamı sahabe makamı gibi şereflidir. İnancımıza göre şehitlik adeta ruhun "bayramıdır".

Neyin yasını tutacaksın bre inançsız, izansız!"