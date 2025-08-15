CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin, İBB soruşturmasında tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye 1,5 sayfalık bir ifade götürdüğünü “Bunu imzalayacaksın, üstüne 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin” dediğini açıklamıştı. Kapki’nin bu teklifi reddetmesi üzerine Birinci’nin, “Makyavelist düşün, baktın CHP iyi gidiyor. Çıkmak için bunları dedim dersin” ifadesini kullandığını eklemişti. Özel'in Birinci iddialarıyla ilgili jet soruşturma başlatıldı.

İddiaların ardından Mücahit Birinci’nin Machiavelli ve Makyavelist düşünce üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımları yeniden gündeme geldi. Birinci'nin çok sayıda paylaşımı sosyal medyanın da gündemine oturdu.