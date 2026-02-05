Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında medya temsilcileriyle buluşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, siyasetin ısınan gündemi erken seçim taleplerine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçim çağrılarını analiz eden Elitaş, tecrübelerine dayanarak seçim iklimi için takvim önerilerini paylaştı.

ELİTAŞ TARİH VERDİ

Elitaş, Türkiye'nin seçim tarihçesine atıfta bulunarak ideal zamanlamaya dair şu öngörüleri dile getirdi:

"Hem yerel seçimlerin hem genel seçimlerin en iyi iklimi ekim, kasım ayları. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak söylüyorum kasım ayı içinde olabilir. Bu da 2027 Kasım ayı genel seçim için, 2028 Kasım ayı da yerel seçim için, bu tabii 2029 Kasım da olabilir. Ben bunu 25 seçim yaşamış birisi olarak söylüyorum."

ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİLER

CHP lideri Özgür Özel’in erken seçim ısrarının gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü belirten Elitaş, "Sayın Özgür Özel'in de erken seçimle ilgili kanaatinin olduğu kanaatinde değilim" diyerek muhalefetin söylemlerini eleştirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin "erken seçim kapalıdır" yönündeki sert açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Elitaş, Özel’in eski siyaset alışkanlıklarından kurtulamadığını savundu. Elitaş, anayasal çerçevede seçimlerin birkaç hafta veya ay öne alınmasının hukuken "seçimin yenilenmesi" olarak tanımlandığını hatırlatarak, "Anayasamızda da seçimin yenilenmesi ile ilgili hüküm mevcut. O şekilde değerlendirmek gerekir" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Hafta başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in çağrılarına kapıyı tamamen kapatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır."

Elitaş’ın "Kasım 2027" ve "Kasım 2028" seçeneklerini masaya koyması, Ankara kulislerinde seçim takviminin teknik olarak nasıl esnetilebileceğine dair yeni bir tartışma başlattı.