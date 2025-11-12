Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Gölköy kampüsünde inşa edilecek ilahiyat fakültesi ek hizmet binasının temel atma törenine katılan Mustafa Şentop burada yaptığı konuşmasında 'Aile Yılı'nın önemine dikkat çekti.

Şentop, "Nüfus artış hızımızda dramatik bir azalma var oransal olarak. Bunun birçok sebebi konuşuluyor. Tabii tartışılıyor. Çok daha temel sebepler de var." diyerek sorumluluğu üniversitelere yükledi.

"ÜNİVERSİTE EVLİLİĞİ GECİKTİRİYOR"

Şentop açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Günümüz insanlarının, bilhassa gençlerimizin daha bireyselci bir hayat anlayışı içerisinde yetiştiği başta olmak üzere birçok konu söylenebilir. Ama bunlardan birisi de üniversite okumak ve üniversite mezuniyetinin esas alınması. Hayata atılmak için üniversiteyi bitirmiş olmak gibi bir aşamanın önemsenmesi evlenme yaşını yukarıya taşıyor. Bugün erkeklerde 28 yaşın üzerinde, kızlarımızda da 27 yaşın üzerinde evlenme yaşı ortalaması. Tabii bu hem evliliği geciktiriyor hem çocuk sahibi olmayı geciktiriyor ve belli bir sayıda az sayıda çocuk sahibi olmak gibi bir sonucu da ortaya çıkartıyor"

"ÜNİVERSİTELEŞME YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

"- Üniversiteleşme meselesi toplumsal karşılığı itibarıyla de yeniden değerlendirilmelidir diye de düşünüyorum bu taraftan. Türkiye'nin çünkü her kademede yetişmiş insana ihtiyacı var. Sadece üniversite mezunu olarak yetişen insanlara değil, meslek liselerini, bilhassa hayatın farklı alanlarında faaliyet gösterecek insanlara da ihtiyacı var."