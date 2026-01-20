14 Mayıs 2023 tarihli seçimlerde İYİ Parti'den Eskişehir milletvekili adayı gösterilen Nebi Hatipoğlu, kısa bir süre sonra AKP'ye geçti.



Bugüne kadar Meclis çalışmalarına aktif olarak katılmayan ve herhangi bir kanun teklifi sunmayan Hatipoğlu, koluna taktığı ultra lüks saatler ile gündeme gelmekte.



Sahibi olduğu EUROPEN şirketi ile devletten 50 milyon TL teşvik alan Hatipoğlu, önce Meclis bütçe görüşmelerine 9,2 milyon TL'lik saatiyle katılmış, ardından bir etkinlikte kolunda 19 milyon TL değerinde farklı bir saat ile görüntülenmişti.

MİLYONLUK SAATLE YETİM HAKKI SAVUNDU



Helal mal saklanmaz” diyen AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, lüks şovuna devam etti. Eskişehir’de yerel basınla bir araya geldiği toplantıda eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen hakkında açılan bir davaya değinen Hatipoğlu, Büyükerşen’in mal varlıklarının ‘hayatın doğal akışına aykırı’ olduğunu iddia edip “Burada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” dedi. İşin trajikomik tarafı ise AKP’li vekil bunları söylerken kolunda bu kez de 19.5 milyon liralık Richard Mille marka saat olmasıydı. Ancak Hatipoğlu, toplantının fotoğraflarını kendi sosyal medya hesabından kullanılırken saatin göründüğü kısmı sansürledi.



ŞİRKETİ BAŞ AŞAĞI GİTTİ, YATIRIMCIYI ZARARA UĞRATTI



Lüks düşkünlüğünden ödün vermeyen Hatipoğlu'nun sahibi olduğu ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören EUROPEN ise büyük bir düşüş yaşamakta.



Şirketin hisseleri yalnızca son 3 ay içerisinde yüzde 40'a yakın değer kaybederken, yatırımcının büyük zarara uğramasına neden oldu.



Eylül ayında lot fiyatı 11,40 TL'ye ulaşan hisselerin güncel değeri 5,02 TL'ye kadar inmiş durumda. Şirketin yalnızca 3 aydaki düşüş performansı ise yüzde 40 seviyesinde.









