Başkasının mal varlığı için tüyü bitmemiş yetimin hakkı var diyen AKP'li Nebi Hatipoğlu 9 milyon liralık saatini çıkarttı bu kez de 19 milyon liralık saati ile poz verdi. Emekliye 20 asgari ücretliye 28 bin lirayı reva gören AKP'li vekillerin şatafat yarışı sürüyor. İYİ Parti'den AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu, bütçe görüşmelerine kolunda 19 milyon liralık saati ile katıldı. Saati gündem olunca helal mal saklanmaz savunması yaptı.

AKP'ye geçişi ile 50 milyon dolar teşvik alan Hatipoğlu, katıldığı son toplantıda Eskişehir eski Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i hedef aldı.

Bunu yapan Hatipoğlu bu sefer de 19 milyon liralık saati ile gündeme geldi. Bir futbolcu değerinde olan saatin taban plakası ve köprüleri 5. sınıf titanyumdan üretiliyor. Döviz baz alındığında saatin değeri 441 Bin dolara denk geliyor. Hatipoğlu bu saat için de helal mal diyecek mi merak konusu?

Serdar Cebe Ana Haber'de Hatipoğlu'nun meclis performansını anlattı.