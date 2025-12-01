Instagram'da 555 bin takipçisi bulunan Sevinç Bakırcı (sevincteacher) isimli İngilizce öğretmeni, Atatürk'ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu olan Sabiha Gökçen'i hedef aldı.

'SABİHA GÖKÇEN KATLİAMCI SAVAŞ PİLOTU'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir video çekip paylaşan Bakırcı, 'Sabiha Gökçen kendi halkını acımasızca katleden bir savaş pilotu. Nasıl böyle bir kadının adı İstanbul'da bir havalimanına konulabilir. Sorsan ilk savaşçı kadın pilotu derler. O da değil. Çünkü ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen değil, Bedriye Tahir Gökmen'dir. Ama Sabiha Gökçen için ilk katliamcı savaş pilotu denilebilir?' ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYET'E SAYGISI OLMAYANLAR...'

Bakırcı'nın paylaşımına binlerce tepki geldi. Sosyal medyada kullanıcılar, "Bedriye Tahir hanım savaş pilotu değil, paraşütcü pilottur. Sabiha hanim savaş pilotu. Gül mü atacaktı tabi ki isyan çıkaran devlete karşı gelene bomba atacak", "Keşke üniversite sınavı yapılırken milli değerlere saygı gibi bir test de olsa da böyleleri hiçbir mesleğe sahip olmasalar. Cumhuriyet'e saygısı sevgisi olmayan, Türklere düşman olanlar gidip meslek sahibi oluyor sonra çıkıp böyle konuşuyorlar işte", "Bu sözleri eden öğretmen, önce tarih okuryazarlığını, sonra da vicdan muhasebesini ciddi bir revizyona almalı. Çünkü Sabiha Gökçen’e saldırmak, sadece bir insana değil, bir milletin hafızasına çamur atmaya çalışmaktır", "Sabiha Gökçen şu anda terörle mücadele kapsamında Türk Hava Kuvvetleri ne yapıyor ise o günün imkanları ile onu yapmıştır" yorumları yaptı.

SİYASİ PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Sevinç Bakırcı'nın Instagram hesabında sık sık Erdoğan ve AKP'ye destek veren paylaşımları da dikkat çekti. Erdoğan'ın bir fotoğrafını paylaşan Bakırcı, 'Devran dönerse diye tehdit ediyorlar, dünya tersine dönse vazgeçmem bilmiyorlar' notunu düşerken, bir başka paylaşımında ise 'Devlet memuruyum diye kimi seveceğime siz mi karar vereceksiniz?' diye yazdı.