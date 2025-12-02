Mesud Barzani, geçtiğimiz günlerde Şırnak’taki bir programa uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla katılmıştı.

Söz konusu görüntüler kamuoyunda tartışma yaratırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de duruma tepki göstererek, “Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması tam bir rezalettir” ifadelerini kullanmıştı.

"BAKANLIK SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Çelik'in Şırnak'taki görüntülerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"- Sayın Barzani'nin Terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi önemlidir. Hepimiz ziyaret ettik. Partimiz adına KDP Kongresine ben katıldım. İlişkilerimiz hep iyi oldu."

"- Bu görüntü nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. O çerçeve değerlendirilecektir. Sonuç olarak aktif görevi yok ama güvenliğinin sağlanması gerekir ve Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir"