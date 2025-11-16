AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in, ABB Başkanı Mansur Yavaş tarafından Hıdırlıktepe’de yaptırılan “İki Kuleli Şehitler Anıtı” için 2.2 milyar lira harcanacağı iddiası boşa çıktı.

Yavaş, anıtın 181 milyon liraya mal olacağını açıkladı. İddiayı ortaya atan ve “Bu kuleler Ankaralının göğsüne hançer gibi saplandı” diyen Osman Gökçek için de çok sert bir açıklama yapıldı.

ŞEHİTLER ANILACAK

ABB açıklamasında, “Hafızalarda plastik dinozorlar, parsel parsel satışlar, bir mankene yapılan dudak uçuklatan ödemeler ve daha nice savurganlıklar ile anılan şahısların, şehitlerimizin anısına yapılan bir anıtla dalga geçmesi büyük saygısızlıktır. Atalarımızın dediği gibi, eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz” denildi. Hıdırlıktepe, Atıfbey ve İsmetpaşa mahallelerinde kentsel dönüşüm yapıldığı vurgulanan açıklamada, bölgede kent arşivi ve taş müzesi, el sanatları alanları, uluslararası gençlik kampı, amfi alanı ve seyir terası ile “Şehitler için 100. Yıl Şükran Anıtı” yapılacağı belirtildi. Bölgeyi kapsayan üst ölçekli kentsel dönüşüm ve rekreasyon alanlarını içeren tüm protokolün maliyetinin 2.2 milyar lira olduğu, anıtın ise 181 milyon liraya yaptırılacağı bildirildi. Anıtta Çanakkale Savaşı’ndan günümüze tüm şehitlerin isimleri yer alacak.