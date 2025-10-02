CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle, sabah saatlerinde gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, avukatları aracılığıyla Ergün Poyraz'ın sosyal medyada evinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Poyraz'ı 'kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek ve yaymak' suçlamasıyla Çakırbeyli'deki evinde gözaltına aldı.

Poyraz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Şu an evimden beni gözaltına aldılar. Emniyete götürülüyorum. Ve beni ne için gözaltına aldıklarını da söylemiyorlar" ifadelerini kulllandı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün Poyraz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERDOĞAN ALEYHİNE KİTAP MI YAZDIRDI?

Gazeteci-yazar Ergün Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı ve bazı siyasetçiler hakkında kaleme aldığı kitaplar konusunda geçmişte bir siyasetçiden destek gördüğünü öne sürdü. Aydın Denge’nin haberine göre; paylaşımlarında isim vermeyen Poyraz, “Cumhurbaşkanına, bakana, milletvekiline kitap yazmışım. Bir tane değil 48 tane kitap yazdım. Ben bu kitapları yazdığımda sen benim en iyi dostumdun, destekçimdin” ifadelerini kullandı.

Poyraz ayrıca “Abdülhamit’ten Tayyibe” isimli kitabının basımı ve dağıtımı için de görüştüğünü iddia ettiği kişiye yönelik, “Cumhurbaşkanına bir daha kitap yaz, yazdığın kitapları satın alıp dağıtalım, ben maddi destek olayım demedin mi? Oldun da, belgeleri mevcut” sözlerini dile getirdi. Poyraz’ın isim vermemesi ancak paylaşımlarında kullandığı ifadeler ve geçmişe dair göndermeler nedeniyle, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu işaret ettiği şeklinde yorumlandı.